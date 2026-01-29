© Foto: OpenAICarlyle soll die Milliardenportfolios von Lukoil übernehmen, allerdings muss die US-Regierung dem noch zustimmen. Was steckt hinter dem Verkauf von Lukoils globalen Vermögenswerten?Wie Russlands zweitgrößter Ölproduzent Lukoil am Donnerstag bekannt gab, habe er sich vorbehaltlich der Zustimmung der US-Regierung mit dem Verkauf des Großteils seiner ausländischen Vermögenswerte im Gesamtwert von rund 22 Milliarden US-Dollar an die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Carlyle Group geeinigt. Lukoil gab bekannt, mit Carlyle den Verkauf seiner Tochtergesellschaft LUKOIL International GmbH vereinbart zu haben, die die Auslandsvermögen des Unternehmens verwaltet. Analysten schätzen das …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE