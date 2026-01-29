Der britische Elektrolyse-Spezialist ITM Power hat am heutigen Donnerstag ordentliche Zahlen für die ersten sechs Monate des Fiskaljahres 2026 vorgelegt. Der Umsatz wächst, der Verlust reduziert sich und die Projekt-Pipeline ist gut gefüllt. Anleger goutieren die Ergebnisse mit Kursgewinnen, was in der Vergangenheit des Öfteren nicht so gewesen ist.Die Marktteilnehmer honorieren endlich die Fortschritte, die ITM Power verzeichnet. Die Erlöse stiegen im Berichtszeitraum moderat von 15,5 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär