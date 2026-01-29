Erfurt (ots) -
Liebe Produzent*innen und Kreativschaffende im Kindermedienbereich,
bitte notieren Sie sich schon jetzt den Termin für das KiKA-NetzwerkTreffen 2026 in Erfurt. Die Veranstaltung wird parallel zum Deutschen Kinder Medien Festival Goldener Spatz stattfinden.
Datum: Dienstag, 9. Juni 2026, ab 15:00 Uhr
Ort: STUDIOPARK KinderMedienZentrum, Erich-Kästner-Straße 1a, 99094 Erfurt
Die offizielle Einladung mit einem Überblick über das Programm sowie den Link zur Anmeldung verschicken wir im April 2026.
Herzliche Grüße
Ihr Team der KiKA-Unternehmenskommunikation
KiKA von ARD und ZDF
