Mainz (ots) -
Woche 08/26
Mittwoch, 18.02.
Bitte Programmänderung beachten:
0.45 Die sieben größten Weltwunder der Antike
Deutschland 2023
"heute journal" entfällt
(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 20.02.
Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:
0.45 Grenzen der Wissenschaft
Von Eiszeit bis Rassenwahn
Deutschland 2021
"heute journal" entfällt
1.30 Grenzen der Wissenschaft
Von Atomkraft bis Contergan
Deutschland 2021
2.15 Terra X
Die großen Fragen
Gibt es Gott?
Deutschland 2023
3.00 Terra X
Die großen Fragen
Was ist der Sinn des Lebens?
Deutschland 2023
3.45 Terra X
Die großen Fragen
Haben wir eine Seele?
Deutschland 2025
4.15 Terra X
Die großen Fragen
Gibt es das Schicksal?
Deutschland 2025
Woche 09/26
Samstag, 21.02.
Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:
5.00 Terra X
Die großen Fragen
Sind wir allein?
Deutschland 2025
5.45 Die sieben größten Naturwunder der Erde
Deutschland 2022
6.30 Leschs Kosmos
Ideen für die Zukunft - Die Natur als Vorbild
Deutschland 2022
"Wer ist Jeff Bezos?" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6206388
Woche 08/26
Mittwoch, 18.02.
Bitte Programmänderung beachten:
0.45 Die sieben größten Weltwunder der Antike
Deutschland 2023
"heute journal" entfällt
(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 20.02.
Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:
0.45 Grenzen der Wissenschaft
Von Eiszeit bis Rassenwahn
Deutschland 2021
"heute journal" entfällt
1.30 Grenzen der Wissenschaft
Von Atomkraft bis Contergan
Deutschland 2021
2.15 Terra X
Die großen Fragen
Gibt es Gott?
Deutschland 2023
3.00 Terra X
Die großen Fragen
Was ist der Sinn des Lebens?
Deutschland 2023
3.45 Terra X
Die großen Fragen
Haben wir eine Seele?
Deutschland 2025
4.15 Terra X
Die großen Fragen
Gibt es das Schicksal?
Deutschland 2025
Woche 09/26
Samstag, 21.02.
Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:
5.00 Terra X
Die großen Fragen
Sind wir allein?
Deutschland 2025
5.45 Die sieben größten Naturwunder der Erde
Deutschland 2022
6.30 Leschs Kosmos
Ideen für die Zukunft - Die Natur als Vorbild
Deutschland 2022
"Wer ist Jeff Bezos?" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6206388
© 2026 news aktuell