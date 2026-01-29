DJ BA: Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt im Januar leicht

DOW JONES--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat im Januar leicht nachgelassen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank 1 Zähler auf 100 Punkte, wie die Bundesagentur mitteilte. "Die Schwankungen des BA-X in den letzten Monaten sind auf Großaufträge zurückzuführen", hieß es. "Insgesamt pendelt sich der Index etwa auf dem Jahresdurchschnitt 2015 ein, der als Referenzwert festgelegt wurde."

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

