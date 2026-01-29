Berlin (ots) -Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. hat eine neue Bundesarbeitsgruppe (BAG) Raumfahrt ins Leben gerufen. Hintergrund ist die wachsende Bedeutung des Themenfeldes Raumfahrt aus geostrategischer und industriepolitischer Perspektive."Raumfahrt ist längst kein Randthema mehr, sondern gewinnt zunehmend an strategischer Bedeutung für staatliche Handlungsfähigkeit und wirtschaftliche Entwicklung", erklärt Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU. "Deutschland muss stärker als bisher eine Raumfahrtnation werden. Dafür braucht es einen klaren Blick auf bestehende Abhängigkeiten und auf die Frage, wie technologische und industrielle Fähigkeiten im eigenen Land gestärkt werden können.""Souveränität im Weltraum entsteht nur durch ein starkes, breit aufgestelltes Raumfahrtökosystem", betont Max Gulde, Co-Founder und CEO der constellr GmbH sowie designierter Vorsitzender der Bundesarbeitsgruppe Raumfahrt. "Entscheidend ist, industrielle Kapazitäten und technologisches Know-how in Deutschland gezielt zu stärken und so Resilienz aufzubauen, um kritische externe wie auch interne Abhängigkeiten zu vermeiden. Unser Ziel ist es, Unternehmen und Politik in einen strukturierten Austausch zu bringen und die nachhaltige Weiterentwicklung der deutschen und europäischen Raumfahrt voranzutreiben."Die BAG wird die raumfahrtpolitischen Vorhaben der Bundesregierung, insbesondere des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt, künftig konstruktiv-kritisch begleiten. Ein Schwerpunkt des Gremiums wird darauf liegen, dass innovative Unternehmen wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen haben, um bei wichtigen Zukunftsindustrien eine bedeutsame Rolle zu spielen.Pressekontakt:Carolin KallenbachStellv. PressesprecherinWirtschaftsrat der CDU e.V.Tel. 030/24087-314pressestelle@wirtschaftsrat.deOriginal-Content von: Wirtschaftsrat der CDU e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42899/6206400