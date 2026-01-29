Nemetschek hat vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die weitgehend mit unseren sowie den Markterwartungen übereinstimmen. Das Unternehmen hat seine angehobenen Umsatzprognosen und das Ziel der Profitabilität bestätigt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 19,7 % auf 1.191,2 Mio. EUR, was leicht unter unserer Prognose von 1.202 Mio. EUR liegt. Das EBITDA betrug 371,1 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von 31,2 % entspricht und nur marginal unter unseren Erwartungen von 31,4 % liegt. Die Gesamtjahresleistung spiegelt eine starke Grundnachfrage und hohe Umsatzsichtbarkeit wider, unterstützt durch den AEC-Softwaremarkt und einen wachsenden Anteil an wiederkehrenden Einnahmen. Im vierten Quartal 2025 zeigte sich weiterhin Wachstum, lag jedoch leicht unter unseren Annahmen, mit begrenzter wirtschaftlichen Hebelwirkung auf die Profitabilität. Wir integrieren die vorläufigen Ergebnisse in unser Modell und belassen alle grundlegenden Schätzungen unverändert, wodurch wir unser Kursziel von 125 EUR und unsere Kaufempfehlung bestätigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nemetschek-se
© 2026 mwb research