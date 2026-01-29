Frankfurt/Main (ots) -Der Winter ist für viele Gehölze die wichtigste Zeit des Jahres: Mit dem richtigen Schnitt können Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner noch bis März die Vitalität ihrer Bäume stärken, Krankheiten vorbeugen und die Grundlage für eine reiche Ernte schaffen. Vor allem Obstbäume profitieren von einem fachgerechten Winterschnitt.Warum ein Schnitt im Spätwinter sinnvoll istEin gezielter Rückschnitt macht Bäume widerstandsfähiger und fördert die Bildung von gesundem Fruchtholz. Dr. Regina Fischer vom Industrieverband Agrar e. V. (IVA) bringt es auf den Punkt: "Obstbaumschnitt ist auch Pflanzenschutz. Durch eine gut aufgebaute, luftige Krone trocknet das Laub nach Niederschlägen schneller ab und Krankheitserreger haben deutlich schlechtere Bedingungen." Gleichzeitig fördert der Schnitt die Ausbildung aromatischer, gut ausreifender Früchte und trägt dazu bei, Wuchsform und Stabilität der Bäume langfristig zu erhalten.Welche Bäume jetzt geschnitten werdenEin Winterschnitt eignet sich vor allem für Kernobstbäume wie Apfel, Birne und Quitte. Steinobst wie Kirsche, Pfirsich oder Pflaume sollte dagegen besser im Sommer geschnitten werden, da es empfindlicher auf winterliche Schnittmaßnahmen reagiert. Regina Fischer hat noch einen ergänzenden Tipp: "Auch einige Sträucher wie Stachelbeeren oder Herbsthimbeeren profitieren von einem Schnitt bis Ende Februar."Der richtige ZeitpunktDer ideale Zeitraum für den Schnitt liegt zwischen Januar und März, solange sich die Obstbäume noch in der Vegetationsruhe befinden. Besonders günstig ist der Februar, wenn die stärksten Fröste meist vorüber sind, die Bäume aber noch nicht ausgetrieben haben. Schnittwunden verheilen bei ansteigenden Temperaturen besonders gut.Wichtig ist, frostfreie Tage abzuwarten, da das Holz sonst Schaden nehmen kann. Als ideal gelten Temperaturen um 5 Grad Celsius. Auch bei Regen oder Schnee ist Zurückhaltung geboten. Ab März ist zudem die beginnende Brutzeit der Vögel zu berücksichtigen. Starke Rückschnitte sind dann verboten; lediglich schonende Pflege- und Formschnitte sind noch erlaubt.Scharfes Werkzeug und klare SchnitteFür den Baumschnitt sind saubere, scharfe Werkzeuge unverzichtbar. Bei Zweigen bis etwa Daumendicke genügt eine gewöhnliche Baumschere. Für stärkere Äste empfiehlt sich eine Astschere. Bei hohen Kronen erleichtern Teleskopgriffe den sicheren Schnitt auch ohne Leiter. Für frisches Holz eignen sich Bypass-Scheren besonders gut, da sie glatte Schnitte erzeugen und das Gewebe schonen. Je sauberer der Schnitt, desto geringer ist das Risiko für Infektionen.So wird richtig geschnittenBei jungen Bäumen steht zunächst der Erziehungsschnitt im Fokus. Ziel ist eine stabile, gut belichtete Krone, häufig in pyramidaler Form mit drei bis vier Leitästen. Diese werden nur leicht eingekürzt, der Mitteltrieb bleibt etwas länger, um eine klare Stammverlängerung zu erhalten.Bei älteren Bäumen dient der Erhaltungs- oder Pflegeschnitt dazu, die Krone luftig zu halten und die Fruchtbildung zu fördern. Entfernt werden nach innen wachsende, sich kreuzende oder nach unten hängende Äste sowie steil aufrechte Wasserschosser. Dabei gilt: lieber ganze Äste oder Astpartien entfernen als viele kleine Schnitte setzen. Weniger Schnittstellen bedeuten weniger Wunden und schonen den Baum.Geschnitten wird möglichst direkt am sogenannten Astring, also an der verdickten Ansatzstelle des Astes. So kann der Baum die Schnittwunde am besten selbst verschließen.Zeigen ältere Bäume Alterserscheinungen wie nachlassendes Wachstum oder kleinere Früchte, kann ein maßvoller Verjüngungsschnitt helfen. Dabei werden die Leitäste um etwa ein Drittel eingekürzt, um neues Triebwachstum und die Bildung von gesundem Fruchtholz anzuregen.Nach dem SchnittBei großen Wunden kann der äußere Rand mit einem Wundverschlussmittel behandelt werden, um das Eindringen von Krankheitserregern zu begrenzen. Kleinere Wunden schließen sich in der Regel von selbst und benötigen meist keine weitere Behandlung, sollten aber im Blick behalten werden, um den Heilungsverlauf gegebenenfalls zu unterstützen.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V. (IVA)c/o WPR COMMUNICATIONChristina Carty-BodeInvalidenstraße 3410115 BerlinTel. +49 30 440388-0E-Mail: carty-bode@wprc.deMaik Baumbach (IVA)Mainzer Landstraße 5560329 Frankfurt am MainTel. +49 69 2556-1268E-Mail: baumbach.iva@vci.deOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16070/6206423