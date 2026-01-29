Die Aktie des Getränkeriesen hat sich seit dem 7. Januar schnell bewegt. Es ging 8,2 % aufwärts, das ist in Relation zum sonst bekannten Tempo durchaus schnell.
Als Allzeithoch wird 74,38 $ aus dem April 2025 angezeigt. Für diese Marke fehlen nur noch 1,8 %. Kommt ein Break noch vor dem nächsten Zahlentermin am 10. Februar? Es wäre auch ein Vorgriff auf den anstehenden Wechsel in der Unternehmensleitung.
Ab dem 31. März beschränkt sich James Quincey auf den Posten als Executive Chairman, als neuer CEO dient ab dann Henrique Braun. Der studierte Agrarfachmann und Manager (Jahrgang 1967) ist zurzeit Executive Vice President und Chief Operating Officer. Gebürtig in Kalifornien, wuchs Braun in Brasilien auf und trat 1996 in den Getränkekonzern ein.
Der abgebildete Jahreschart zeigt "KO" (NYSE-Börsenkürzel) im Vergleich mit einer Auswahl verschiedener Lebensmittelkonzernen. Sowie gegenüber dem bekanntesten Konkurrenten PepsiCo. Als eine Ikone des American Way of Life schlägt COCA-COLA COMPANY sich in diesem Feld sehr beachtlich.
Helmut Gellermann
© 2026 Bernecker Börsenbriefe