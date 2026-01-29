München (ots) -Während Millionen Deutsche planen, die zahlreichen Vorjahresrestposten und Frühjahrsangebote zu nutzen, ist vielen nicht bewusst, dass ihre neu gekauften Smartphones häufig nicht durch die klassische Hausratversicherung abgesichert sind. Dadurch entstehen erhebliche Deckungslücken bei alltäglichen Schadensfällen. Der Geräteversicherer SquareTrade erläutert die wichtigsten Unterschiede zwischen der Standard-Hausratversicherung und einer gerätespezifischen Versicherung - und warum das Verständnis dieser Unterschiede Verbrauchern hunderte Euro ersparen könnte.Während viele Deutsche davon ausgehen, dass ihre Hausratversicherung auch ihre mobilen Geräte schützt, sieht die Realität ganz anders aus: Standardpolicen greifen nur bei bestimmten Szenarien wie Bränden, Wasserschäden durch geplatzte Rohre und bei Einbrüchen. Alltägliche Unfälle sind nicht abgedeckt - etwa Sturzschäden, oder durch versehentliches Draufsetzen auf Geräte, Schäden durch andere Personen oder Haustiere sowie die meisten Flüssigkeitsschäden. Die "Wasserschaden"-Klausel in Hausratversicherungen gilt ausschließlich für Leitungswasser, nicht für verschüttete Getränke, Schweiß, Meerwasser oder Kondensation.Ein weiterer entscheidender Unterschied: Die Hausratversicherung greift oft nur bei Schäden innerhalb der eigenen vier Wände. Smartphones werden jedoch überwiegend unterwegs genutzt. Die Versicherung deckt daher nur Szenarien wie Rohrbrüche oder Einbrüche ab, die bei mobilen Geräten selten vorkommen. Typische Smartphone-Unfälle außerhalb des Hauses bleiben ungeschützt. Gerätespezifische Versicherungen bieten dagegen Schutz rund um die Uhr, zu Hause und unterwegs.Vielen ist das nicht bewusst. Laut Bitkom (https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Smartphone-kaputt-Jeder-Zweite-Reparatur) haben 89 % der Smartphone-Nutzer in Deutschland irgendwann einen Geräteschaden erlebt. 76 % (https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Smartphone-Gestohlen-verloren-kaputt) geben zu, ihr Smartphone selbst beschädigt zu haben - genau diese Fälle, sind nicht durch die Hausratversicherung abgedeckt.Auch eine aktuelle Studie von SquareTrade unterstreicht diese Problematik: Obwohl sich 42 % der befragten deutschen Smartphone-Besitzer vor physischen Schäden wie Displaybruch sorgen, haben nur 9 % eine Geräteversicherung abgeschlossen - eine der niedrigsten Quoten in Europa.Eine weitere Analyse von SquareTrade zeigt, dass die finanziellen Auswirkungen erheblich sein können. Bei einem durchschnittlichen Smartphone-Preis von 856 EUR in Deutschland, müssen Verbraucher ohne speziellen Geräteschutz die vollen Ersatzkosten aus eigener Tasche zahlen. Häufige Reparaturen wie Displayaustausch können über 200 EUR kosten. Mit einer Geräte-Schutzversicherung zahlen Kunden bei SquareTrade keine Selbstbeteiligung bei Reparaturen, und eine geringe Selbstbeteiligung zwischen 25 EUR bis 120 EUR für Ersatzgeräte*, falls der Schaden nicht reparabel ist."Die vielen Rabatt- und Aktionsphasen im Januar und Februar sorgen dafür, dass aktuell besonders viele Verbraucher neue Smartphones und andere Geräte kaufen. Umso wichtiger ist es, zu wissen, was die eigene Versicherung tatsächlich abdeckt. Die Hausratversicherung reicht hier meist nicht aus, da sie viele alltägliche Schadensfälle nicht einschließt - was vielen in Deutschland nicht bewusst ist. Gerade während dieser promotionsstarken Zeit sollten Käufer daher gezielt prüfen, wie sie ihr neues Gerät sinnvoll absichern", sagt Anna Masten, Director of Strategic Partnerships bei SquareTrade Europe.Die gerätespezifische Versicherung von SquareTrade, erhältlich über Partnereinzelhändler wie Media Markt, deckt die alltäglichen Unfälle und Szenarien ab, die die überwiegende Mehrheit der realen Schadensfälle verursachen, einschließlich Displaybruch, Flüssigkeitsschaden, Ausfälle des Ladeanschlusses und Diebstahl.Weitere Informationen finden Sie unter www.squaretrade.eu.* Die angegebene maximale Selbstbeteiligung von 120 EUR bezieht sich nur auf Android-Geräte. Kostenvergleich basierend auf internen SquareTrade-Daten: Durchschn. Smartphone-Preis in Deutschland 856 EUR; durchschn. Reparaturkosten (z.B. Display) über 200 EUR (Android-Geräte). SquareTrade-Selbstbeteiligung: 25-120 EUR (Ersatz) bzw. 0 EUR (Reparatur). Potenzielle Ersparnis mit Versicherung: über 700 EUR ggü. Neukauf. Apple-Reparaturen i.d.R. teurer, tatsächliche Durchschnittskosten können höher liegen.Pressekontakt:GOLIN GermanyJoel Sabjetzkijoel.sabjetzki@golin.comOriginal-Content von: SquareTrade Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181946/6206450