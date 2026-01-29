Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 27.01.2026, 17:20 Uhr Zürich/Berlin Die Fakten sprechen für Gold. Dass das Fiatgeldsystem schwächelt, ist bekannt. Staatsverschuldungen steigen und der sichere Hafen Gold gewinnt an Attraktivität. Das Vertrauen in den sicheren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Swiss Resource Capital