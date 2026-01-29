EQS-News: ORTEC / Schlagwort(e): Vereinbarung/Sonstiges

Weltweit führende Unternehmen schließen sich zusammen, um End-to-End-Netzwerkdesign und Lieferkettenoptimierung anzubieten ANN ARBOR, Michigan, und ZOETERMEER, Niederlande, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Optilogic, ein führender Anbieter im Bereich Lieferketten-Netzwerkdesign, und ORTEC, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Lieferkettenoptimierung und Logistikplanung, gaben heute eine globale strategische Allianz bekannt, deren Ziel es ist, Unternehmen beim Aufbau widerstandsfähigerer, effizienterer und anpassungsfähigerer Lieferketten zu unterstützen. Die Partnerschaft vereint die mehr als 40-jährige Erfahrung von ORTEC im Bereich Lieferkettenlösungen, fundiertes Branchenwissen und vertrauensvolle globale Kundenbeziehungen mit der modernen Netzwerkdesign- und Optimierungsplattform von Optilogic. Gemeinsam bieten die Unternehmen einen eng vernetzten, KI-gestützten Ansatz, der die langfristige Lieferkettenstrategie mit operativen Entscheidungen verbindet. Für Führungskräfte ist die Leistung der Lieferkette heute nicht mehr nur ein operatives Anliegen, sondern ein strategischer Wettbewerbsvorteil. Die tägliche Routenplanung und -ausführung sind entscheidend, um die Nachfrage zu befriedigen und auf reale Bedingungen zu reagieren, aber viele Unternehmen übersehen eine grundlegende Frage: Ist das zugrunde liegende Netzwerk überhaupt für die Optimierung ausgelegt? Entscheidungen über Gebiete, Depotstandorte, Kapazitäten und Zeitfensterangebote können schon lange vor Beginn einer Route zu Ineffizienzen führen. Gleichzeitig kann die isolierte Optimierung des Netzwerks - ohne Berücksichtigung der täglichen Schwankungen und Ausführungsbeschränkungen - zu erheblichen Lücken führen, wenn die Strategie auf die Realität trifft. Optilogic und ORTEC begegnen dieser Herausforderung, indem sie komplementäre Fähigkeiten in den Bereichen strategische Netzwerkgestaltung, Vertriebs- und Betriebsplanung (S&OP) und operative Optimierung kombinieren und Führungskräften so ermöglichen, schnellere und sicherere unternehmensweite Entscheidungen zu treffen. Sowohl Optilogic als auch ORTEC haben erkannt, dass viele Effizienzgewinne bereits vor Beginn der Ausführung erzielt oder verloren gehen. Die operativen Stärken von ORTEC im Bereich der täglichen Routenplanung und Ausführung sowie die fortschrittliche Netzwerkdesign-Technologie von Optilogic verbinden Strategie und Ausführung miteinander und stellen sicher, dass Netzwerkentscheidungen umsetzbar sind, die täglichen Pläne effizient sind und ein messbarer Geschäftswert erzielt wird. "Diese Allianz spiegelt die starke strategische und kulturelle Übereinstimmung zwischen unseren Unternehmen wider", sagte Don Hicks, CEO von Optilogic. "ORTEC ist weithin bekannt für seine fundierte Fachkompetenz und seine Fähigkeit, echte Ergebnisse für Kunden zu erzielen. Wir teilen die gemeinsame Überzeugung, dass nachhaltige Wirkung durch die Kombination von leistungsstarker Technologie und praktischer Erfahrung erzielt wird. Gemeinsam bieten wir unseren Kunden einen umfassenderen und effektiveren Ansatz für die Transformation ihrer Lieferkette." Georgios Sarigiannidis, CEO von ORTEC, fügte hinzu: "Optilogic und ORTEC gehen Kundenherausforderungen auf sehr ähnliche Weise an, wobei der Schwerpunkt auf Partnerschaft und langfristiger Wertschöpfung liegt. Durch die Kombination unserer sich ergänzenden Stärken erweitern wir unser Angebot für Kunden, unterstützen bessere strategische Entscheidungen und verbessern gleichzeitig die operative Leistung. Diese Allianz stärkt unser Portfolio und steigert den Wert, den wir Unternehmen weltweit bieten." Da fortschrittliche Analysen und Automatisierung zunehmend routinemäßige Planungsaktivitäten unterstützen, hat sich der Wettbewerbsvorteil in Richtung Lieferkettendesign und Anpassungsfähigkeit verlagert. Durch die Verbindung von fundiertem Branchenwissen mit flexibler, unternehmensgerechter Technologie ermöglichen Optilogic und ORTEC Führungskräften, schneller auf Veränderungen zu reagieren, Risiken zu reduzieren und ihre Lieferketten als Quelle nachhaltiger Vorteile zu positionieren. Aufbauend auf erfolgreichen gemeinsamen Kundenprojekten versetzt diese globale strategische Allianz Optilogic und ORTEC in die Lage, die nächste Generation von Lösungen zur Lieferkettenoptimierung anzubieten. Gemeinsam verbessern die Unternehmen ihr Angebot, erweitern ihre globale Reichweite und schaffen langfristigen Wert für ihre gemeinsamen Kunden. Nehmen Sie an unserer Live-Präsentation teil Optilogic und ORTEC veranstalten am 26. Februar 2026 um 10:00 Uhr ET/16:00 Uhr MEZ ein gemeinsames Webinar mit dem Titel "Bridging Strategy and Execution with Optilogic and ORTEC" (Strategie und Umsetzung verbinden mit Optilogic und ORTEC), in dem sie zeigen, wie diese Allianz strategisches Netzwerkdesign mit operativer Exzellenz verbindet Anmeldung unter https://tinyurl.com/murps32w Informationen zu Optilogic Optilogic ist ein auf KI spezialisiertes Unternehmen für Lieferkettendesign, das die Entscheidungsfindung revolutioniert, indem es die Modellierung von einem dreimonatigen Projekt in einen eintägigen Durchbruch verwandelt. Wir kombinieren KI, mathematische Optimierung und Simulation, um Unternehmen dabei zu helfen, von der Datenaufbereitung zu strategischen Entscheidungen im Bereich Netzwerkdesign überzugehen. Unsere Plattform ermöglicht es Teams, wichtige Was-wäre-wenn-Fragen in Echtzeit zu beantworten und komplexe Lieferkettennetzwerke zu optimieren, während unser Lösungsteam mit praktischem Fachwissen für schnellen Erfolg sorgt. Wir geben Lieferkettenexperten Superkräfte, indem wir mühsame Arbeiten automatisieren, damit sie sich auf strategisches Denken konzentrieren können, das geschäftlichen Mehrwert schafft. Erfahren Sie mehr unter Supply Chain Decision Platform for the Entire Enterprise . Informationen zu ORTEC ORTEC ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Analyse-, KI- und maschinell lernbasierten Optimierungslösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre betriebliche Effizienz und Entscheidungsprozesse zu verbessern. Mit einem starken Fokus auf Innovation nutzt ORTEC modernste Technologien, intelligente Algorithmen und datengestützte Erkenntnisse, um komplexe Herausforderungen in verschiedenen Branchen zu bewältigen. Das Engagement von ORTEC für kontinuierliche Verbesserung und Zusammenarbeit mit Kunden ermöglicht es Unternehmen, ihre Ressourcen zu optimieren, Kosten zu senken und nachhaltiges Wachstum zu fördern. ORTEC hat seinen Hauptsitz in Zoetermeer, Niederlande, und betreut 1.100 Kunden in 17 Niederlassungen weltweit. ORTEC-Lösungen genießen das Vertrauen einiger der weltweit größten und komplexesten Lieferketten und ermöglichen es Unternehmen, ihre Logistik- und Lieferprozesse proaktiv zu verwalten und gleichzeitig fundierte Entscheidungen zu treffen, die zu transformativen Ergebnissen, operativer Resilienz und einem klaren Wettbewerbsvorteil führen Entdecken Sie mehr über ORTEC . Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2871609/ORTEC_CEO_Georgios_Sarigiannidis.jpg

