Am Finanzmarkt könnte es bald knallen, warnt die Bafin. Auch Krypto-Angebote und die Tipps von Finfluencer behalten die Aufseher genau im Blick. An der Börse läuft es trotz geopolitischer Krisen und der Angst vor KI-Übertreibungen gut - vielleicht zu gut, warnt die deutsche Finanzaufsicht Bafin. "Fragil und unsicher" sei die Lage an den internationalen Finanzmärkten, sagte Bafin-Präsident Mark Branson am Mittwoch in Frankfurt. Dort stellte die Behörde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n