Licht und Schatten in der 2025er Bilanz des ACEA: Der europäische Lkw-Markt schrumpft, verzeichnet aber dank einiger Pioniermärkte leichte Zuwächse beim Anteil von Elektro-Trucks. Was Busse - und speziell E-Bussen - angeht, ist dagegen ein merkliches Wachstum spürbar. Allein in Deutschland hat sich die Anzahl neuer Elektrobusse 2025 verdoppelt. Im abgelaufenen Jahr kämpfte der europäische Lkw-Markt mit einer anhaltenden Kaufzurückhaltung. Das geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
