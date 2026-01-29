IBM legte am gestrigen Mittwoch (28. Januar, nach US-Handelsschluss) die Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 vor. Die erste Kursreaktion lässt es erahnen - IBM wusste mit dem Zahlenwerk zu gefallen, brach doch nach der Veröffentlichung eine veritable Zahlenrallye los.IBM veröffentlicht starke Q4-Daten - Aktie haussiert Schauen wir uns das Ganze einmal im Detail an. IBM gab den Umsatz für das 4. Quartal 2025 mit 19,686 Mrd. US-Dollar an, nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
