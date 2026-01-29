Düsseldorf (ots) -Weil weiter hinten in der Klasse sitzende Schüler:innen tendenziell weniger leisten als die vorne[1] sitzenden, wünschen sich gemäß einer von Epson in Auftrag gegebene Studie unter Lehrkräften aus Deutschland 72 Prozent der Befragten physische Ungebundenheit von einer Tafel oder einem Bildschirm.So seien, sagen 33 Prozent der Stichprobe, Schüler:innen in den hinteren Reihen leichter abzulenken und 36 Prozent glauben sogar, dass diese sich tendenziell weniger am Unterricht beteiligen möchten. Um dies auszugleichen, ändern 35 Prozent der Lehrkräftehäufig die Sitzordnung, um alle Lernenden besser in den Unterricht einzubinden.Die Befragten sehen eine größere physische Ungebundenheit im Klassenraum als eine andere mögliche Lösung. 33 Prozent sind der Meinung, dass sie so das Engagement im Klassenzimmer steigern können und 46 Prozent glauben, dass es auf diese Weise einfacher wäre, allen Schüler:innen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Knapp ein Drittel (36 Prozent) ist darüber hinaus der Meinung, dass es auf diese Weise zu weniger Störungen kommen werde.Um diese Ungebundenheit von einer Tafel oder einem Bildschirm zu erlangen, ist knapp die Hälfte des Lehrpersonals (46 Prozent) der Meinung, dass eine andere IT-Technologie als Flachbildschirme nötig sei. Zudem möchten viele der Befragten (54 Prozent) die Möglichkeiten haben, das Lehrmaterial von überall im Klassenzimmer aus zu steuern. Weitere 63 Prozent stimmen zu, dass projizierter Lehrstoff geeignet sei, die hinteren Reihen der Klasse besser zu unterstützen.Über die StudieDie Studie wurde von Epson Europe in Auftrag gegeben und über die proprietäre Plattform von Focaldata erhoben, die mit einem Online-Panel-Netzwerk verbunden ist. Insgesamt wurden von August bis September 2025 in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Polen, Portugal, Spanien und Großbritannien insgesamt 1.624 Lehrerinnen und Lehrer aus verschiedenen Schultypen und Fachbereichen der Primar- und Sekundarstufe befragt. Aus Deutschland wurden 200 Lehrkräfte befragt. Die Pressemitteilung bezieht sich auf die Auswertung der Befragten aus Deutschland.[1] In der ersten Reihe lernt man besser | Universität Tübingen (https://uni-tuebingen.de/universitaet/aktuelles-und-publikationen/pressemitteilungen/newsfullview-pressemitteilungen/article/in-der-ersten-reihe-lernt-man-besser/)Pressekontakt:Ottmar KorbmacherPR-ManagerEpson Deutschland GmbHSchiessstraße 49D-40549 DüsseldorfCell: 0175 / 5841-050E-Mail: ottmar.korbmacher@epson.deEpson im Internet: www.epson.deOriginal-Content von: EPSON Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18832/6206499