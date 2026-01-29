Sulzbach (Taunus) (ots) -Perfect Fit im Skincare-Bereich - cosnova erweitert Portfolio um wissenschaftlich fundierten Spezialistencosnova, das international erfolgreiche Beauty-Unternehmen hinter den Color Cosmetics Marken essence und Catrice, hat den spanischen Skincare-Spezialisten Niche Beauty Lab übernommen. Die Akquisition ist zum 14. Januar wirksam geworden. Mit diesem Schritt baut das familiengeführte Unternehmen seine Expertise und sein Portfolio im Bereich Skincare gezielt weiter aus."Seit mehr als zwei Jahrzehnten schreiben wir mit unseren Marken essence und Catrice eine internationale Erfolgsgeschichte und haben die Kategorie durch Innovation und starke Konsumentenzentrierung geprägt", sagt Javier González, President und Co-Founder von cosnova. "Im Zentrum dieses Erfolgs steht unser Anspruch, Beauty zu demokratisieren und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Mit Niche Beauty Lab haben wir einen Partner gefunden, der diese Philosophie teilt - und damit perfekt zu cosnova passt. Mit der Akquisition erschließt cosnova eines der dynamischsten Wachstumssegmente der Beauty-Industrie und stärkt zugleich Skincare als strategisches Zukunftsfeld, das wir durch wissenschaftliche Expertise, starke Marken und internationale Skalierbarkeit gezielt weiterentwickeln wollen."Strategische Ergänzung mit langfristiger PerspektiveNiche Beauty Lab wurde 2018 gegründet und entwickelt in eigenen Laboren leistungsstarke, wissenschaftlich fundierte Hautpflegeprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über die Marken Transparent Lab, Theramid und Acnemy, die in mehreren europäischen Märkten - darunter Deutschland - bereits erfolgreich etabliert sind und bei Konsument:innen auf hohe Resonanz stoßen. Der Fokus liegt auf wirksamen Inhaltsstoffen, transparenter Kommunikation und einer starken digitalen Community.Der globale Skincare-Markt zählt seit Jahren zu den wachstumsstärksten Segmenten der Beauty-Industrie. Mit der Übernahme ergänzt cosnova sein bislang stark auf Color Cosmetics ausgerichtetes Portfolio um einen Skincare-Spezialisten und spricht damit neue Zielgruppen an."Seit unserer Gründung im Jahr 2018 verfolgen wir bei Niche Beauty Lab das Ziel, die Regeln der Kosmetikindustrie zu verändern und Beauty zu demokratisieren", sagt Sergio Chorrero, Founder und CEO von Niche Beauty Lab. "Unser 'From the lab to your home'-Ansatz verbindet wissenschaftliche Expertise, hochwirksame Formulierungen und außergewöhnliche Qualität zu erschwinglichen Preisen. Mit cosnova haben wir einen Partner gefunden, der nicht nur über die internationale Infrastruktur und Skalierungskompetenz für unseren nächsten Wachstumsschritt verfügt, sondern auch unsere Werte teilt - bei vollständigem Erhalt unserer Identität, unserer Teams und unserer Arbeitsweise."Kontinuität in Führung, Standorten und operativem GeschäftStabilität und Kontinuität stehen bei der Integration von Niche Beauty Lab an oberster Stelle. Die bestehenden Strukturen bleiben unverändert, ebenso der Unternehmenssitz mit seinen 45 Mitarbeitenden in Canet de Mar. Sergio Chorrero wird Niche Beauty Lab weiterhin als CEO führen und so die Kontinuität in Führung und strategischer Ausrichtung sicherstellen. Gleichzeitig eröffnet das globale Vertriebsnetzwerk von cosnova neue internationale Wachstumsmöglichkeiten in mehr als 90 Märkten weltweit."Wir freuen uns sehr, Niche Beauty Lab in der cosnova Familie willkommen zu heißen", sagt Christina Oster-Daum, President und Co-Founder von cosnova. "Gemeinsam gehen wir einen wichtigen Schritt, um unser Portfolio weiter zu stärken und sowohl Color Cosmetics als auch Skincare zu revolutionieren. Niche Beauty Lab ist eine ideale Ergänzung für cosnova und teilt unseren Anspruch, Konsument:innen weltweit hochwertige, innovative und wirksame Produkte zu erschwinglichen Preisen anzubieten."Über cosnova Beautycosnova Beauty hat den Hauptsitz in Deutschland und vertreibt die dekorativen Kosmetikmarken essence und Catrice in rund 90 Ländern weltweit. Das Familienunternehmen erzielt einen Nettoumsatz von rund 1 Milliarde Euro. cosnova ist das sechstgrößte Unternehmen für "Dekorative Kosmetik" weltweit und das zweitgrößte nach Stückzahlen. Parallel zum Beautybereich investiert die cosnova-Gruppe in eine Vielzahl von Unternehmen und Vermögenswerten zur Nutzung von Synergien im Beautybereich sowie in Form von eigenständigen Investitionen. Seit der Gründung vor mehr als 20 Jahren ist cosnova stark gewachsen: Rund 1000 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten rund um die Welt engagieren sich für die Erfolgsgeschichte des Unternehmens.Über Niche Beauty LabNiche Beauty Lab wurde 2018 in Spanien mit der Mission gegründet, die Regeln in der Kosmetikindustrie zu verändern. Das Unternehmen folgt dem Anspruch, Kosmetik zu demokratisieren, und zeichnet sich durch die Bereitschaft aus, etablierte Wege bewusst zu hinterfragen und neu zu denken. Im Fokus stehen wissenschaftlich fundierte, wirksame Hautpflegeprodukte, die in eigenen Laboren entwickelt werden. Mit diesem Ansatz hat sich Niche Beauty Lab als moderner Skincare-Spezialist positioniert und ist heute in mehreren internationalen Märkten vertreten.Pressekontakt:Trixi AmiriTeam Lead Brand & Product PRt.amiri@cosnova.comTel.: +49 6196 76156 1390Original-Content von: cosnova GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129219/6206492