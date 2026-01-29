ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Es habe keine großen positiven Überraschungen bei den Resultaten und Geschäftstrends gegeben, und auch der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb Mate Nemes am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005140008
