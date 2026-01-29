ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank habe vor allem dank höher als erwartet ausgefallener Erfolgsgebühren (performance fee) positiv überrascht und zudem den Ausblick für das Gewinnwachstum angehoben, schrieb Michael Werner am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DWS1007
