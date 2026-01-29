© Foto: Nikolas Kokovlis - picture alliance / NurPhotoZu hohe Auflagen verhindern bisher Bestellungen für Nvidias H200. Chinas Massenmarkt bleibt für den KI-Chip faktisch geschlossen.Nvidia-Chef Jensen Huang rechnet weiter mit einer Entscheidung aus Peking über den Verkauf des KI-Chips H200. Die nötige Lizenz werde noch finalisiert, sagte Huang am Donnerstag nach seiner Ankunft in Taipeh. "Die H200, die eigentliche Lizenz für die H200, wird gerade fertiggestellt", sagte er am Flughafen Songshan. "Und ich hoffe, dass auch die chinesische Regierung Nvidia den Verkauf der H200 genehmigen wird, also müssen sie sich entscheiden. Und ich freue mich auf eine positive Entscheidung." Huang war zuvor in China unterwegs und sagte, er habe dort Kunden, …Den vollständigen Artikel lesen
