29.01.2026 / 12:27 CET/CEST

KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation KWS SAAT SE & Co. KGaA / Aktienrückkaufprogramm / 4. Zwischenmeldung und Schlussmeldung ----- Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 / 4. Zwischenmeldung und Schlussmeldung KWS SAAT SE & Co. KGaA / Aktienrückkauf Die KWS SAAT SE & Co. KGaA hat am 26. Januar 2026 insgesamt 2.334 Stückaktien der KWS SAAT SE & Co. KGaA im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Mit Bekanntmachung vom 12. Dezember 2025 gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 wurde der Beginn des Rückerwerbs eigener Aktien für den 05. Januar 2026 mitgeteilt (frühester möglicher Erwerbszeitpunkt). Der Aktienrückkauf begann am 5. Januar 2026. Der Erwerb der Aktien dient ausschließlich dem Zweck, Verpflichtungen aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 zu erfüllen. Das Gesamtvolumen der am 26. Januar 2026 zurückerworbenen Aktien sowie der volumengewichteter Durchschnittskurs beträgt: Datum Gesamtzahl zurückerworbene Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR) Gesamtpreis (EUR) 26.01.2026 2.334 74,0486 172.829,4324

Das Rückkaufprogramm ist damit abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des am 05. Januar 2026 (frühester möglicher Erwerbszeitpunkt) begonnenen Aktienrückkaufprogramms durch die KWS SAAT SE & Co. KGaA erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 49.564 Stückaktien. Dies entspricht ca. 0,15 % des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 72,3349. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 3.585.204,5230 erworben. Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter http://www.kws.de/IR/Mitarbeiterbeteiligungsprogramm abrufbar. Der Erwerb der Stückaktien der KWS SAAT SE & Co. KGaA erfolgte durch ein von der KWS SAAT SE & Co. KGaA beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel). Einbeck, den 29. Januar 2026 KWS SAAT SE & Co. KGaA Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin



