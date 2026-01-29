Mainz (ots) -
Repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag des SWR Politikmagazins "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 29. Januar 2026, 20:15 Uhr im Fernsehprogramm des SWR
Verpflichtendes Kita-Jahr stößt auf großen Rückhalt
Der Vorschlag, ein verpflichtendes Kita-Jahr vor der Einschulung einzuführen, stößt in Rheinland-Pfalz auf breite Unterstützung: 82 Prozent der Bürgerinnen und Bürger halten ein solches Vorhaben für gut oder sehr gut. Lediglich 11 Prozent stehen der Einführung kritisch gegenüber. Ein verpflichtendes Kita-Jahr vor der Grundschule hat die CDU Rheinland-Pfalz vorgeschlagen.
Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon- und Online-Befragung des Wahlforschungsinstituts "Infratest dimap" unter 1.151 wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern (Erhebungszeit: 14. bis 20. Januar 2026). Die ausführlichen Ergebnisse stehen auf swraktuell.de/rp
Das Fernsehprogramm des SWR macht am Donnerstag, 29.1.2026, in "SWR Aktuell" um 19:30 Uhr und im Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" ab 20:15 Uhr einen Themenabend zur Bildungspolitik.
