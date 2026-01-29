Die Group schloss das Jahr 2025 mit hervorragenden Ergebnissen und einem soliden Wachstum bei konstanten Wechselkursen in beiden Geschäftsbereichen ab, was durch ein organisches Wachstum von 8,2 im vierten Quartal weiter bestätigt wurde

Nachstehend sind die vorläufigen Umsatzerlöse der De' Longhi S.p.A. Group für das Jahr 2025 aufgeführt:

In den letzten zwölf Monaten belief sich der Umsatz auf 3.801,5 Millionen Euro, was einem Wachstum von 8,7 entspricht (+10,4 bei konstanten Wechselkursen);

Fabio de' Longhi, CEO der Group, erklärte:

"Die Group erzielte im Jahr 2025 ein solides Wachstum von 10,4 bei konstanten Wechselkursen, das sich durch konsistente Ergebnisse über das gesamte Jahr hinweg auszeichnete. Wir sind besonders zufrieden mit der hervorragenden Leistung im vierten Quartal, mit der die Herausforderungen des aktuellen Marktumfelds erfolgreich gemeistert wurden.

Der Geschäftsbereich Haushalt konnte seine jüngste Wachstumsdynamik im Quartal mit einem organischen Wachstum von 5,2 gegenüber einem schwierigen Vorjahresvergleich konsolidieren. Diese Leistung wurde in erster Linie durch den strukturellen Trend bei Kaffee vorangetrieben, der durch strategische Medieninvestitionen, wie beispielsweise die dritte weltweite Kampagne mit Brad Pitt, und die Weiterentwicklung unserer Marketingstrategie verstärkt wurde.

Gleichzeitig konnte der Geschäftsbereich Professional seine hervorragende Dynamik über das gesamte Jahr hinweg aufrechterhalten und erzielte im vierten Quartal ein Umsatzwachstum von über 40 %. Beide Marken, La Marzocco und Eversys, erzielten hervorragende Ergebnisse, angetrieben durch die konsolidierte Führungsposition unserer Produkte in den Premium-Segmenten, die Fähigkeit, aufkommende Trends im Bereich Spezialitätenkaffee zu erkennen, und die rasche Expansion in den Prosumer-Markt.

Auf der Grundlage der vorläufigen Umsatzerlöse bestätigen wir unsere Prognose für das bereinigte EBITDA zwischen 610 und 620 Millionen Euro. Diese Leistung wird zu einer erheblichen Cash-Generierung führen, die Finanzlage der Group weiter stärken und die strategische Flexibilität bei der Kapitalallokation verbessern.

Für das Jahr 2026 erwarten wir unter fortgesetzter genauer Beobachtung der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich, das mit den Zielen des mittelfristigen Plans im Einklang steht."

Es ist zu beachten, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorläufigen Umsatzdaten nicht geprüft wurden. Die vollständigen konsolidierten Ergebnisse für das Jahr 2025 unterliegen der Genehmigung durch den Verwaltungsrat in der für den 13. März 2026 anberaumten Sitzung.

