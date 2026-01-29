Los Angeles (www.anleihencheck.de) - In diesem Jahr dürfte sich das Wachstum der Weltwirtschaft zwar abschwächen, eine Rezession ist aber nach heutigem Stand nicht das wahrscheinlichste Szenario. Zu diesem Schluss kommt Peter Becker, Fixed Income Investment Director bei Capital Group.Die Weltwirtschaft befinde sich vielmehr in einem komplexen Übergangsprozess, in dem sich Wachstumsraten zwischen Regionen tendenziell angleichen könnten. Becker verweise insbesondere darauf, dass Europa im Zeitverlauf zu den USA aufschließen könne, auch wenn die Entwicklung von Daten, Politik und Stimmungslage geprägt bleibe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
