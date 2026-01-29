Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat gestern Abend wie erwartet ihren Leitzins unverändert belassen und damit gezeigt, dass sie angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten weiter auf eine abwartende Geldpolitik setzt, so die Börse Stuttgart.Die Zinsspanne liege weiterhin bei 3,50 bis 3,75 Prozent. Fed-Chef Jerome Powell habe die Pause nach drei vorangegangenen Zinssenkungen mit dem aktuellen Zustand der US-Wirtschaft begründet. "Die verfügbaren Indikatoren deuten darauf hin, dass die wirtschaftliche Aktivität in solidem Tempo wächst", habe Powell auf der Pressekonferenz im Anschluss an den Fed-Zinsentscheid gesagt. Zugleich habe er festgestellt: "Die Inflation bleibt etwas erhöht." Powell habe deutlich gemacht, dass die Geldpolitik keinem Automatismus folge und zukünftige Zinsschritte stets auf Basis aktueller Wirtschaftsdaten und von Sitzung zu Sitzung entschieden würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
