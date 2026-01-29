NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 800 auf 825 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Doug Anmuth sieht eine enorme Beschleunigung im KI-Bereich, wie er am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Internetkonzerns schrieb. Auch Umsätze und Investitionen nähmen weiter Fahrt auf./rob/ag/ck
