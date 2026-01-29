Meta mit positiven Unternehmensnachrichten - Aktie zieht vorbörslich stark an



Ein optimistischer Ausblick für das laufende Jahr



Die Facebook-Mutter Meta Platforms hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss seinen Quartalsbericht und auch einen Ausblick für das aktuelle Jahr 2026 offengelegt. Im Jahresvergleich konnte der Social-Media-Riese seinen Umsatz um 24 Prozent auf rund 59,89 Milliarden US-Dollar steigern. Des Weiteren erhöhte sich der Gewinn pro Aktie auf 8,88 US-Dollar. Die Nutzerbasis scheint weiterhin stabil zu bleiben. Im Dezember 2025 nutzten durchschnittlich rund 3,58 Milliarden Menschen täglich die Dienste von Facebook, Instagram und WhatsApp. Das entspricht einem Anstieg von rund 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Um weiterhin zu wachsen und Marktführer bei künstlicher Intelligenz zu sein, plant Mark Zuckerberg hohe Investitionen in Höhe von 115 bis 135 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2026. Die Ausgaben sollen zudem bei einem strategischen Umbau helfen. Gemeint ist damit eine Künstliche Intelligenz auf Metas Social-Media-Plattformen, die stärker auf die persönlichen Bedürfnisse einzelner Nutzer zugeschnitten ist. Ob Meta mit seinen Plänen das Rennen um die Marktführerschaft im Bereich Künstliche Intelligenz für sich entscheiden kann, bleibt abzuwarten.









