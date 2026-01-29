DJ Merck KGaA bestellt Benjamin Hein ab Mai zum CEO Electronics
DOW JONES--Der Pharma- und Technologiekonzern Merck hat Benjamin Hein mit Wirkung vom 1. Mai 2026 in die Geschäftsleitung berufen. Er wird die Leitung des Unternehmensbereichs Electronics übernehmen und tritt damit die Nachfolge von Kai Beckmann als CEO Electronics an, der ab Mai den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen wird, wie der Darmstädter DAX-Konzern mitteilte. Hein kehre damit nach mehreren internationalen Stationen bei Merck zu Electronics an den Standort Darmstadt zurück.
