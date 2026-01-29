© Foto: Dall-ESteigende Öl- und Goldpreise sowie eine zurückhaltende US-Notenbank bremsen die Risikobereitschaft und ziehen den Krypto-Markt erneut nach unten.Der Krypto-Markt ist am Donnerstagmittag deutlich unter Druck geraten. Die Gesamtmarktkapitalisierung fiel um 1,1 Prozent und rutschte damit wieder unter die Marke von drei Billionen US-Dollar. Belastet werden Kryptowährungen durch eine Kombination aus restriktiven geldpolitischen Signalen der US-Notenbank, einer anhaltenden Gold-Rallye und zuletzt stark steigenden Ölpreisen. Bitcoin notiert am Mittag 1,85 Prozent tiefer bei rund 87.690 US-Dollar. Ethereum verliert mehr als 3 Prozent auf etwa 2.920 US-Dollar. Dem schließt sich auch XRP an und fiel …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE