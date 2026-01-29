J.P. Morgan Asset Management kann in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum feiern: Bereits zum 20. Mal in Folge wurde die Gesellschaft beim Deutschen Fondspreis für ihre herausragende Service-Qualität ausgezeichnet. Seit 2007 steht J.P. Morgan Asset Management damit ununterbrochen auf dem Service-Siegerpodest - seit 2011 kontinuierlich auf dem 1. Platz - und setzt damit Maßstäbe für partnerschaftliche Zusammenarbeit und innovative Vertriebsunterstützung in der deutschen Fondsbranche. Verlässlicher Partner mit aktivem Mehrwert Mit dem DEUTSCHEN FONDSPREIS in der Kategorie "Service" werden die drei Fondsgesellschaften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
