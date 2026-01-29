Hannover (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Sitzung des Federal Open Market Committee der Federal Reserve hatte zunächst keine Überraschungen zum Ergebnis, so die Analysten der Nord LB.Mit 3,75% sei die Fed Funds Target Rate der USA demnach unangetastet geblieben. Lediglich zwei Personen hätten für Zinssenkungen votiert, darunter die beiden auf der Shortlist des US-Präsidenten für die Powell-Nachfolge stehenden Kandidaten Waller und Miran. Beide hätten dem FOMC-Statement zufolge für eine Senkung um 25 Basispunkte gestimmt. Powells Amtszeit als Vorsitzender ende offiziell Mitte Mai, er hätte aber grundsätzlich die Möglichkeit, auch weiterhin im Board of Governors zu verbleiben und die geldpolitischen Entscheidungen mitzugestalten. Auf die nun zum vierten Mal gestellte Frage, ob er die Fed verlassen würde, sobald der Nachfolger für den Chair das Amt übernommen habe, sei er in gewohnter Manier nicht weiter eingegangen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
