Das Aachener Batterierecycling-Startup Cylib hat in einem Kundenprojekt einen Nachweis darüber erbracht, dass seine selbst entwickelte Technologie funktioniert. Aus alten NMC-Batterien konnte Lithiumcarbonat zurückgewonnen werden, das nun in neuen E-Auto-Batterien verwendet wird. Das in der Pilotanlage von Cylib in Aachen mithilfe der firmeneigenen OLiC-Technologie produzierte Material erfüllt laut dem jungen Unternehmen strenge Spezifikationsanforderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
