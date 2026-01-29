© Foto: SOPA Images - Sipa USACaterpillar hat im 4. Quartal 2025 überraschend starke Ergebnisse erzielt und die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Das US-Unternehmen profitierte vor allem von der steigenden Nachfrage nach Stromerzeugern.Der bereinigte Gewinne des Baumaschinen- und Energieausrüsters stieg auf 5,16 US-Dollar je Aktie und übertrafen damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 4,69 US-Dollar, wie aus Daten von Bloomberg hervorgeht. Der Bereich "Power and Energy" verzeichnete einen Gewinnanstieg von beeindruckenden 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2025 betrug der bereinigte Gewinn pro Aktie 19,06 US-Dollar, was einen Rückgang gegenüber den 21,90 US-Dollar im Jahr 2024 …Den vollständigen Artikel lesen
