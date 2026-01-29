Berlin/Düsseldorf (ots) -54 Parfums von etablierten und neuen Marken sind für den Deutschen Parfumpreis nominiert. Die Fragrance Foundation Deutschland verleiht am 18. Juni 2026 in der Düsseldorfer Rheinterrasse zum 34. Mal die DUFTSTARS.Am 18. Juni 2026 zeichnet die Fragrance Foundation Deutschland bereits zum 34. Mal die herausragenden Duftkreationen des Jahres mit dem Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS aus. Welche Parfums als Nominierte ins Rennen gehen, entschied nun eine hochkarätig besetzte 39-köpfige Fachjury, die am 26. Januar 2026 im Kunstpalast Düsseldorf zusammenkam.Bewertet wurden die Duftkompositionen als Ganzes ebenso wie Kriterien wie Originalität, Qualität, Langlebigkeit, Sillage und Gestaltung des Flakons. Die Fachjury setzt sich neben Vertreter:innen führender Riechstoffhersteller, des Handels sowie Journalist:innen der wichtigsten Beauty-, Lifestyle- und Fashionmedien unter anderem aus Model Anna Hiltrop, Hair- und Make-up-Artist Boris Entrup sowie DUFTSTARS Creator Award Gewinner Philip Deml zusammen. In intensiven Riech- und Bewertungsrunden prüften die Jurorinnen und Juroren die eingereichten Duftkreationen und benannten die Nominierten in den DUFTSTARS Kategorien "Klassiker", "Exklusiv", "Prestige", "Lifestyle", "Luxury Niche" und "Flakon Design."Die Fachjurysitzung der DUFTSTARS ist ein zentraler Moment, um das sichtbar zu machen, was einen Originalduft auszeichnet: kreative Eigenständigkeit, handwerkliche Präzision und eine klare olfaktorische Idee. Ein Duft ist kein austauschbares Konsumgut, sondern das Ergebnis eines komplexen Entwicklungsprozesses, an dem Parfümeur:innen, Riechstoffexpert:innen, Marken und Kreativteams oft über Jahre hinweg arbeiten. Die Fragrance Foundation unterstützt die Kampagne 'Ich bin keine Kopie' des VKE-Kosmetikverbands. Originaldüfte stehen für Innovationskraft, Qualität und kulturelle Leistung. Sie prägen Trends, schaffen Identität und sichern die Zukunftsfähigkeit unserer Branche. Die Aufgabe der Fachjury ist es die besten des Jahres zu nominieren.", erklärt Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland.Die endgültigen Entscheidungen über die Siegerdüfte erfolgen im Anschluss in geheimer Abstimmung und unter anwaltlicher Aufsicht durch die Mitglieder der Fragrance Foundation Deutschland, der rund 120 Persönlichkeiten aus Industrie, Riechstoffherstellung, Handel, Werbung und Kommunikation angehören. Zusätzlich wird auch die Duft-Community einbezogen. Diese dürfen im Frühjahr in einem Publikumsvoting für den People's Choice, Creator und Flakon Design Award abstimmen.Die feierliche Verleihung des Deutschen Parfumpreises DUFTSTARS 2026 findet am 18. Juni 2026in der Rheinterrasse Düsseldorf statt. Der Deutsche Parfumpreis gilt als die wichtigste Auszeichnung der Parfumbranche. Zur hochkarätigen Gala werden zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur erwartet.DUFTSTARS 2026 - Die ersten Nominierten im ÜberblickWeitere Kategorien der DUFTSTARS 2026 sind: 360 Kommunikation, Bestseller Newcomer, Best Store und Creator Award.Kategorie LifestyleDamenBetty Barclay - SOULGARDENbruno banani - Vanilla Muses.Oliver - UnitedGUESS - Seductive Dream for WomenSABRINA CARPENTER - Sweet ToothLeGer - WildflowerHerrens.Oliver - The Absolute ScentPOLICE - Rich Guy For Mans.Oliver - UnitedTom Tailor - Strong MindOTTO KERN - GENTLEMAN'S CODE BLACKJAGUAR - Era ElixirKategorie PrestigeDamenCHANEL - CHANCE Eau SplendideVERSACE - Crystal EmeraldCarolina Herrera - LA BOMBALancôme - La vie est belle Vanille NudeJil Sander - Sunrisenarciso rodriguez - for her eau de parfum intenseHerrenDior - Dior Homme ParfumCHANEL - BLEU DE CHANEL L'ExclusifPRADA - ParadigmeBOSS - BOSS Bottled BeyondYves Saint Laurent Beauté - MYSLF L'ABSOLUMONTBLANC - Explorer ExtremeKategorie KlassikerDamenCREED - Love in WhiteCHANEL - CHANCE Eau FraicheDior - J'adore Eau de ParfumLancôme - La vie est belleTom Ford - Black OrchidCalvin Klein - ck oneHerrenPENHALIGON'S - HALFETIESCENTRIC MOLECULES - Molecule 01CHANEL - BLEU DE CHANELCREED - Royal OudJean Paul Gaultier - LE MALECalvin Klein - ck oneKategorie ExklusivTom Ford - Oud VoyagerDior - La Collection Privée - Bois TalismanYves Saint Laurent Beauté - LE VESTIAIRE DES PARFUMS - MUSEChloé - Atelier des Fleurs Cedrus IntenseChloé - Atelier des Fleurs Concrete Perfume Magnolia AlbaMONTBLANC - Star OudKategorie Flakon DesignCarolina Herrera - LA BOMBASABRINA CARPENTER - Me EspressoKylie Jenner Fragrances - Cosmic 2.0PRADA - ParadigmeMarc Jacobs - Daisy Wild Eau So IntenseDior - Miss Dior EssenceKategorie Luxury NicheBYREDO - Alto AstralMaison Margiela - Replica Never-ending SummerKilian Paris - Angels' Share On the RocksMATIERE PREMIERE - VANILLA POWDER EXTRAITParfums de Marly - Valaya ExclusifEMIL ÉLISE - Choose HappinessDie Jurymitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):Alexandra Schöb - Condé Nast Germany / GLAMOURAngelika Müller - Ahead Media BerlinAnna Hamacher - GaleriaAnna Hiltrop - Model of the YearAnne Zimmermann - Niche-Beauty-comBarbara Huber - ELLE & Harper's BazaarBarbara Russ - Berliner ZeitungBettina Brenn - Emotion MagazinBoris Entrup - Beauty Coach, Hair & Make-Up ArtistChristian Knapp - CircanaChristiane Härtel - Klambt Verlag / Für Sie & PetraChristine Cebulla - Parfümerie CB GmbHClaudia Krieg - DouglasClaudia Tödtmann - HMG/ iq mediaCorinna Nohn - HMG/ iq mediaElisa Tzedakis - Bell Flavors & FragrancesEva Jost - Burda Verlag PublishingEva-Maria Jans - Müller Handels GmbH & Co. KGFlorian Boitin - Kouneli Media / Playboy DeutschlandFranziska Sempell - KlambtJakob CZARNECKI - TakasagoJaqueline Kobbe - Parfümerie SchubackJohanna Schlurmann - Parfümerie H.C.Lisa Penzel - Flaconi GmbHMerle Rebentisch-Bernin - Gala und Brigitte, Funke MediengruppeNane Meyer - FunkeNina Pütz - parfumdreams & Niche-Beauty.comNorilynn de los Reyes - SEPHORAOrlando Rizzuti - Content CreatorPhilip Deml - DUFTSTARS Sieger Creator 2025 & EntrepreneurPhilipp Wehsack - VOGUERobert Mueller-Grünow - ScentcommunicationSara Hopp - Burda/BunteSiems Luckwaldt - CapitalSimone Lo Bue - MOELLHAUSENStefanie Kagel - Dirk Rossmann GmbHSusanne Stoll - redspa media GmbHVirginie Duigou - ZalandoYvonne Beeg - Funke Lifestyle GmbH