Der rasante Anstieg des Silberpreises bringt den US-Terminbörsenbetreiber CME Group erneut unter Zugzwang. Nachdem Silber in dieser Woche neue Rekordstände erreicht hat, reagierte er mit einer erneuten Erhöhung der Sicherheitsleistungen für Silber-Futures. Ziel der Maßnahme ist es, die extreme Volatilität einzudämmen und spekulative Übertreibungen zu bremsen - doch der Erfolg blieb bislang aus. Konkret erhöhte die CME die sogenannten Margins für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE