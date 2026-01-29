Berlin (ots) -Es ist ein ganz normaler Nachmittag in der Arche Berlin-Friedrichshain. Kinder unterschiedlichen Alters sitzen gemeinsam am Tisch, essen zu Mittag, lachen, machen Hausaufgaben oder liefern sich eine Partie Kicker. Ein Ort voller Leben - und für viele ein zweites Zuhause. Doch heute liegt eine besondere Aufregung in der Luft: Omaze ist zu Besuch.Die Soziallotterie, die aktuell ein Penthouse in Berlin-Friedrichshain im Wert von 2,8 Millionen Euro verlost, möchte sich vor Ort ein Bild von der Arbeit der Arche machen. Verstehen, was die Kinder brauchen. Zuhören, was sie bewegt. Sehen, was Unterstützung bewirken kann.Für Collien (12), der fast täglich in die Arche kommt, ist der Besuch etwas ganz Besonderes. Stolz führt er das Omaze-Team durch die Räume und sagt:"Das habe ich oft im Fernsehen gesehen - und da stand immer Arche. Und jetzt seid ihr wirklich hier."Omaze hat der Arche im Rahmen der aktuellen Verlosung eine garantierte Mindestspende von 500.000 Euro zugesichert - unabhängig davon, wie viele Lose verkauft werden. Eine Zusage, die wirkt."Das ist schon mal genial", sagt Uli Hauser (63), Fundraiser der Arche. "Und natürlich hoffen wir, dass viele mitmachen. Denn je mehr Lose verkauft werden, desto mehr kommt den Kindern zugute."Wie nah Unterstützung und Alltag hier beieinanderliegen, zeigt eine kleine Szene am Rande des Besuchs: Ein Junge tritt zu Max von Omaze und fragt schüchtern:"Bist du gut in Mathe? Kannst du mir bei den Hausaufgaben helfen?"Kann er. Eine Stunde gemeinsames Lernen später hat der 13-Jährige nicht nur Aufgaben verstanden, sondern auch sogenannte Arche-Dollar verdient - mit denen darf er sich in einem Raum voller gespendeter Kleidung und Spielsachen etwas aussuchen - eine Belohnung für sein Engagement beim Lernen."Es ist beeindruckend zu sehen, was die Kinder hier finden - diesen Ort, diese Unterstützung, dieses Gefühl von Zuhause. Dass wir mit Omaze dazu beitragen können, diese Arbeit zu stärken, macht einfach große Freude. Genau dafür stehen wir: Aufmerksamkeit und Emotion in konkretes soziales Engagement zu übersetzen. Das wird hier sehr deutlich", sagt Marc von Omaze, den der Besuch nachhaltig beeindruckt hat.Mit der garantierten Spende von 500.000 Euro kann die Arche über 110.000 kostenlose Mittagessen für Kinder ausgeben."Das gemeinsame Essen ist enorm wichtig", erklärt Mirja Schole, Leiterin der Arche Friedrichshain. "Zu Hause findet das oft nicht mehr statt. Hier sitzen wir zusammen, essen, reden, singen, vertrauen uns an - wie in einer Familie. Am liebsten entwickeln die Kinder gemeinsam mit unserer Köchin neue Rezeptideen."Auch an diesem Mittwoch finden Kinder hier Schutz, Verlässlichkeit und Wärme. Die Arche begleitet Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren - mit warmen Mahlzeiten, Hausaufgabenhilfe sowie emotionaler und praktischer Unterstützung, oft bis zum Schulabschluss oder Studium.Safa zum Beispiel kommt seit 8 Jahren hierher, inzwischen ist sie 18: "In der Arche habe ich mein zweites Zuhause gefunden. Seit ich hierher komme, weiß ich: Mir kann nichts Schlimmes passieren." Und im Irak hat sie Schlimmes gesehen, erlebt. Nun will sie Medizin studieren, Frauenärztin werden, und "bei der Arche arbeiten. Das, was ich hier erlebe, wünsche ich allen Kindern".Bundesweit erreicht die Arche über 10.000 Kinder und Jugendliche an 35 Standorten in 12 deutschen Städten, unterstützt von rund 400 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen."Unser Ziel ist es, jedes einzelne Kind zu stärken und ihm ein selbstbestimmtes, würdiges Leben zu ermöglichen", sagt Uli Hauser. "Bindung, Beziehung und Bildung stehen dabei im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit."Das christliche Kinder- und Jugendwerk wurde vor 31 Jahren von Pastor Bernd Siggelkow gegründet und erhält bis heute kaum staatliche Unterstützung - umso wichtiger sind Partner wie Omaze.Oder wie Uli Hauser es auf den Punkt bringt:"Ich sag's ja: Kauft Lose bei Omaze. Das hilft der Arche."Die Lose für das Penthouse in Berlin-Friedrichshain sind noch bis zum 22. Februar 2026 unter www.omaze.de erhältlich.Pressekontakt:i.groemminger@wmp-ag.deOriginal-Content von: Omaze, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179986/6206671