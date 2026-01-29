© Foto: Boris Roessler/dpaLockheed Martin war lange kein Gewinner der Rüstungs-Rallye. Das Blatt schein sich zu wenden: das belegen auch die Quartalszahlen, die das Unternehmen am Donnerstag veröffentlicht hat.Lockheed Martin Corporation gab am Donnerstag einen Umsatz von 20,3 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal 2025 bekannt, verglichen mit 18,6 Milliarden US-Dollar des Vorhjahresquartals. Der Nettogewinn im vierten Quartal 2025 betrug 1,3 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 5,80 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 527 Millionen US-Dollar beziehungsweise 2,22 US-Dollar je Aktie im vierten Quartal 2024. Darin enthalten sind Verluste in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar (nach Steuern 1,3 Milliarden US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen
