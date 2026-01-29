Bad Wimpfen (ots) -
Keine halben Sachen bei Lidl in Deutschland: Der Preisführer reduziert ab sofort einen großen Teil seiner Schokoladen-Eigenmarken "Fin Carré", "Mister Choc" sowie "J.D. Gross" und lässt die Preise deutlich schmelzen. Insgesamt 27 Schokoladenartikel werden dabei dauerhaft um bis zu 25 Prozent im Preis gesenkt. So kostet die gefüllte Tafelschokolade in verschiedenen Geschmacksrichtungen nur noch 0,99 Euro (Grundpreis: 9,90 Euro/ 1 Kilogramm). Fans der schokolierten Salzbrezeln finden diese jetzt bereits für 1,49 Euro (Grundpreis: 10,64 Euro/ 1 Kilogramm) und damit 50 Cent günstiger als bisher im Regal. Darüber hinaus profitieren Kunden von günstigeren Preisen für viele weitere Schokoladensorten. Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt landesweit keine Preisunterschiede.
Zum vierten Mal hat der Frische-Discounter damit allein in den vergangenen acht Tagen seine Preise reduziert. Lidl verdeutlicht damit einmal mehr seinen Anspruch als Preisführer, den Kunden als erster Lebensmitteleinzelhändler stets hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Preis anzubieten.
Diese Produkte werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:
- Fin Carré Tafelschokolade Alpenvollmilch, 100 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 8,90 Euro/ 1 Kilogramm)
- Fin Carré Tafelschokolade Alpenvollmilch mit gehackten Haselnüssen, 100 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 8,90 Euro/ 1 Kilogramm)
- Mister Choc Mini Riegel, 400 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 7,48 Euro/ 1 Kilogramm) statt 3,39 Euro
- Mister Choc Geleefrüchte, 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,99 Euro (regional verfügbar)
- Mister Choc Knusperflakes Crunchy Choc Milchschokolade, 250 Gramm, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 9,16 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,49 Euro
- Mister Choc Schoko & Keks, 300 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 9,97 Euro/ 1 Kilogramm) statt 3,29 Euro
- Mister Choc Schokoriegel versch. Sorten, 300 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 7,30 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,29 Euro
- J.D. Gross Edelbitter 70% Cacao, 125 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 17,52 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,29 Euro
- J.D. Gross Edelbitter 85% Cacao, 125 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 17,52 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,29 Euro
- J.D. Gross Edelbitter 90% Cacao, 125 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 17,52 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,29 Euro
- Mister Choc Gefüllte Schokoladenstäbchen Erdbeer-Joghurt, 200 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 10,95 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,29 Euro
- Mister Choc Gefüllte Schokoladenstäbchen, 200 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 10,95 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,29 Euro
- Mister Choc Gefüllte Schokoladenstäbchen Milch & Schokolade, 200 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 10,95 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,29 Euro
- Mister Choc Big Hit Schokolierte Erdnüsse, 300/400 Gramm, neu 1,89/2,49 Euro (Grundpreis: 6,30 Euro bzw. 6,23 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,25 Euro/ 2,99 Euro (regional verfügbar)
- Mister Choc Big Hit Schoko, 200/213 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 8,95 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,99 Euro
- Mister Choc Milch-Freunde, 210 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 11,86 Euro/ 1 Kilogramm)
- Mister Choc Schokolierte Salzbrezeln, 140 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 10,64 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,99 Euro
- Fin Carré Tafelschokolade Edelvollmilch mit ganzen Haselnüssen, 100 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 12,90 Euro/ 1 Kilogramm)
- Fin Carré Edel-/Alpenvollmilchtafeln sort., 100 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 12,90 Euro/ 1 Kilogramm)
- Fin Carré Edel-/Alpenvollmilchtafeln Mandeln sort., 100 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 12,90 Euro/ 1 Kilogramm)
- Fin Carré Alpenvollmilch Salzcashew, 100 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 12,90 Euro/ 1 Kilogramm)
- Fin Carré Gefüllte Tafelschokolade Bunte Schokolinsen, 100 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 9,90 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,29 Euro
- Fin Carré Gefüllte Tafelschokolade Neo, 100 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 9,90 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,29 Euro
- Fin Carré Gefüllte Tafelschokolade Vollmilch Karamell, 100 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 9,90 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,29 Euro
- Fin Carré Gefüllte Tafelschokolade Vollmilch Erdbeere, 100 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 9,90 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,29 Euro
- Fin Carré Schoko Bananen, 300 Gramm, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 7,63 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,49 Euro
- Belbake Kuvertüre sort., 200 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 9.95 Euro/ 1 Kilogramm) alt 2,29 Euro
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).
Pressekontakt:
Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
07063/931 60 90 · presse@lidl.de
Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6206702
Keine halben Sachen bei Lidl in Deutschland: Der Preisführer reduziert ab sofort einen großen Teil seiner Schokoladen-Eigenmarken "Fin Carré", "Mister Choc" sowie "J.D. Gross" und lässt die Preise deutlich schmelzen. Insgesamt 27 Schokoladenartikel werden dabei dauerhaft um bis zu 25 Prozent im Preis gesenkt. So kostet die gefüllte Tafelschokolade in verschiedenen Geschmacksrichtungen nur noch 0,99 Euro (Grundpreis: 9,90 Euro/ 1 Kilogramm). Fans der schokolierten Salzbrezeln finden diese jetzt bereits für 1,49 Euro (Grundpreis: 10,64 Euro/ 1 Kilogramm) und damit 50 Cent günstiger als bisher im Regal. Darüber hinaus profitieren Kunden von günstigeren Preisen für viele weitere Schokoladensorten. Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt landesweit keine Preisunterschiede.
Zum vierten Mal hat der Frische-Discounter damit allein in den vergangenen acht Tagen seine Preise reduziert. Lidl verdeutlicht damit einmal mehr seinen Anspruch als Preisführer, den Kunden als erster Lebensmitteleinzelhändler stets hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Preis anzubieten.
Diese Produkte werden deutschlandweit in allen Lidl-Filialen deutlich günstiger:
- Fin Carré Tafelschokolade Alpenvollmilch, 100 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 8,90 Euro/ 1 Kilogramm)
- Fin Carré Tafelschokolade Alpenvollmilch mit gehackten Haselnüssen, 100 Gramm, neu 0,89 Euro (Grundpreis: 8,90 Euro/ 1 Kilogramm)
- Mister Choc Mini Riegel, 400 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 7,48 Euro/ 1 Kilogramm) statt 3,39 Euro
- Mister Choc Geleefrüchte, 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,99 Euro (regional verfügbar)
- Mister Choc Knusperflakes Crunchy Choc Milchschokolade, 250 Gramm, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 9,16 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,49 Euro
- Mister Choc Schoko & Keks, 300 Gramm, neu 2,99 Euro (Grundpreis: 9,97 Euro/ 1 Kilogramm) statt 3,29 Euro
- Mister Choc Schokoriegel versch. Sorten, 300 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 7,30 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,29 Euro
- J.D. Gross Edelbitter 70% Cacao, 125 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 17,52 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,29 Euro
- J.D. Gross Edelbitter 85% Cacao, 125 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 17,52 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,29 Euro
- J.D. Gross Edelbitter 90% Cacao, 125 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 17,52 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,29 Euro
- Mister Choc Gefüllte Schokoladenstäbchen Erdbeer-Joghurt, 200 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 10,95 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,29 Euro
- Mister Choc Gefüllte Schokoladenstäbchen, 200 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 10,95 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,29 Euro
- Mister Choc Gefüllte Schokoladenstäbchen Milch & Schokolade, 200 Gramm, neu 2,19 Euro (Grundpreis: 10,95 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,29 Euro
- Mister Choc Big Hit Schokolierte Erdnüsse, 300/400 Gramm, neu 1,89/2,49 Euro (Grundpreis: 6,30 Euro bzw. 6,23 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,25 Euro/ 2,99 Euro (regional verfügbar)
- Mister Choc Big Hit Schoko, 200/213 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 8,95 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,99 Euro
- Mister Choc Milch-Freunde, 210 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 11,86 Euro/ 1 Kilogramm)
- Mister Choc Schokolierte Salzbrezeln, 140 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 10,64 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,99 Euro
- Fin Carré Tafelschokolade Edelvollmilch mit ganzen Haselnüssen, 100 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 12,90 Euro/ 1 Kilogramm)
- Fin Carré Edel-/Alpenvollmilchtafeln sort., 100 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 12,90 Euro/ 1 Kilogramm)
- Fin Carré Edel-/Alpenvollmilchtafeln Mandeln sort., 100 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 12,90 Euro/ 1 Kilogramm)
- Fin Carré Alpenvollmilch Salzcashew, 100 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 12,90 Euro/ 1 Kilogramm)
- Fin Carré Gefüllte Tafelschokolade Bunte Schokolinsen, 100 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 9,90 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,29 Euro
- Fin Carré Gefüllte Tafelschokolade Neo, 100 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 9,90 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,29 Euro
- Fin Carré Gefüllte Tafelschokolade Vollmilch Karamell, 100 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 9,90 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,29 Euro
- Fin Carré Gefüllte Tafelschokolade Vollmilch Erdbeere, 100 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 9,90 Euro/ 1 Kilogramm) statt 1,29 Euro
- Fin Carré Schoko Bananen, 300 Gramm, neu 2,29 Euro (Grundpreis: 7,63 Euro/ 1 Kilogramm) statt 2,49 Euro
- Belbake Kuvertüre sort., 200 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 9.95 Euro/ 1 Kilogramm) alt 2,29 Euro
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).
Pressekontakt:
Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
07063/931 60 90 · presse@lidl.de
Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6206702
© 2026 news aktuell