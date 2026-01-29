Vancouver, British Columbia - 29. Januar 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) ("Argo" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass in der unternehmenseigenen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Saskatchewan mit dem speziellen Design und der Erprobung der vom Unternehmen entwickelten, mit Graphen angereicherten Asphaltmischung begonnen wurde. Argo hat für das Design der Asphaltmischung eine entsprechende Menge an Graphen beschafft.

Strategische Bedeutung der Versuche in Saskatchewan

Das Labor in Saskatchewan bietet die idealen Rahmenbedingungen für Stresstests von Materialien, die einigen der härtesten Winterbedingungen in Nordamerika standhalten müssen. Die primären Zielsetzungen der aktuellen Testphase sind:

- Strukturelle Kältebeständigkeit: Bewertung der erhöhten Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit im Vergleich zu herkömmlichem Asphalt auf Bitumenbasis bei niedrigeren Temperaturen.

- Verbesserte Frost-Tau-Beständigkeit: Beständigkeit gegen Schäden, die durch eindringendes Wasser, Gefrieren und Ausdehnen im Straßenbelag verursacht werden.

- Verbesserte Wärmeleitfähigkeit: Beurteilung, ob mit der Graphenmischung die Oberflächentemperaturen aufrechterhalten werden können, um so die Eisbildung zu hemmen. Unterstützung einer schnelleren Enteisung.

Zusammenfassend steht im Fokus dieser Testphase eine revolutionäre Asphaltlösung, die entwickelt wurde, um die Verkehrssicherheit und Langlebigkeit der Infrastruktur in extrem kalten Klimazonen zu verbessern. Graphen gilt als hochleistungsfähiger Zusatzstoff, der dazu beiträgt, dass der Asphalt Frostbedingungen besser übersteht.

Scott Smale, CEO, erklärt: "Die Durchführung dieser Tests in unserem Labor in Saskatchewan markiert einen entscheidenden Meilenstein für Argo. Die Instandhaltung von Straßen in kalten Klimazonen ist eine große Herausforderung. Durch die mögliche Einbindung von Graphen machen wir Straßen nicht nur widerstandsfähiger, sondern auch intelligenter und sicherer für die Öffentlichkeit. Gleichzeitig können die langfristigen Instandhaltungskosten für die Kommunen erheblich gesenkt werden. Laut Angaben von Grand View Research wurde der weltweite Asphaltmarkt im Jahr 2024 auf 65,1 Mrd. USD geschätzt und soll bis zum Jahr 2030 auf etwa 83,35 Mrd. USD wachsen."

Das Unternehmen wird die Projektprüfung und -entwicklung fortsetzen, um die Vermarktung in der Baubranche zu forcieren. Die aus diesen Versuchen gewonnenen Daten werden für das abschließende Design der Mischung für bevorstehende Pilotprojekte und Partnerschaften mit Kommunen herangezogen.

ÜBER ARGO

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein auf Advanced Materials spezialisiertes kanadisches Unternehmen, das sich vor allem auf die Entwicklung nachhaltiger und leistungsfähiger Lösungen für das Bauwesen und die Landwirtschaft konzentriert. Argo bedient sich fortschrittlicher Technologien, um umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die den Anforderungen der modernen Infrastruktur gerecht werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Smale, CEO Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: scott.smale@argographene.com

Tel.: 306-596-2673

Website: www.argographene.com

Social Media: LinkedIn | Instagram | Facebook | X / Twitter

Zukunftsgerichtete Aussagen: Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Im Allgemeinen umfassen zukunftsgerichtete Aussagen Begriffe wie "wird", "plant" oder Variationen solcher Wörter und Phrasen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den Erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die durch Verweis aufgenommen wurden, aktualisieren.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82775Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82775&tr=1



