Der Browser Vivaldi aus Norwegen setzt mit seinem neuen Update auf erweiterte Tabfunktionen statt auf KI-Assistenten - und betont die Kontrolle durch die Nutzer:innen. Vivaldi positioniert sich mit seinem neuesten Browser-Update bewusst gegen den Trend zu KI-gestützten Web-Werkzeugen. Der Entwickler aus Norwegen betont zudem, dass menschliche Intelligenz in Kombination mit durchdachten Werkzeugen algorithmischen Assistenten überlegen sei. Neue Tab-Funktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
