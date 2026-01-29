Linz (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank legte gestern eine Pause ein und behielt den Leitzinskorridor bei 3,50% bis 3,75% bei, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.FED-Chef Jerome Powell habe dabei die Stärke der US-Konjunktur betont und angemerkt, dass die negativen Auswirkungen der Zölle auf die Inflation wohl den Zenit überschritten hätten. Die Zinsentscheidung selbst sei jedoch fast zum Nebenschauplatz geraten, da auf der anschließenden Pressekonferenz primär die Unabhängigkeit der FED sowie die Nachfolge Powells im Fokus gestanden hätten. Powell habe bekräftigt, dass die Notenbank weiterhin politisch unabhängig und rein datenbezogen agieren werde. Der US-Dollar habe kurzzeitig profitiert, wodurch der EUR/USD bis auf 1,1900 gefallen sei, bevor er sich wieder auf die Marke von 1,2000 erholt habe. In diesem angespannten und volatilen Marktumfeld seien Limit-Orders ideal, um Kursspitzen zu nutzen. USD-Käufer könnten ihre Limits bei 1,2000 oder 1,2230 platzieren, während USD-Verkäufer bei Korrekturen die Marken 1,1870 bzw. 1,1700 ins Auge fassen sollten. (29.01.2026/alc/a/a) ...

