MG Motor hat in Großbritannien die neue Version seines Elektromodells MG4 an den Start gebracht. Der neue MG4 Urban mit Frontantrieb wird mit einem kleineren Akku (43 kWh) bereits ab 23.495 Pfund angeboten. Mit der neuen Batterie ist der MG4 Urban eines der günstigsten Elektroautos im Vereinigten Königreich, wie etwa das Portal Auto Express titelt. Der E-Kompaktwagen aus China unterbiete die Preise wichtiger Konkurrenten europäischer und koreanischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net