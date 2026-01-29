© Foto: hodim - stock.adobe.comMastercard meldet starke Jahreszahlen und überrascht den Markt - Wachstumstreiber wie die Apple Card und Services treiben den Erfolg voran.Mastercard hat das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 mit beeindruckenden Zahlen abgeschlossen. Der Nettogewinn im letzten Quartal belief sich auf 4,1 Milliarden US-Dollar, bei einem verwässerten Gewinn je Aktie von 4,52 US-Dollar. Bereinigt lag der Gewinn sogar bei 4,3 Milliarden US-Dollar und 4,76 US-Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 18 Prozent auf 8,8 Milliarden US-Dollar, beziehungsweise um 15 Prozent auf Währungsbasis. Kurz nach Veröffentlichung der Ergebnisse verzeichnete die Aktie von Mastercard vorbörslich ein Plus von …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE