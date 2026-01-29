DJ US-Produktivität wächst im dritten Quartal um 4,9 Prozent

DOW JONES--Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im dritten Quartal 2025 nach revidierter Rechnung saisonbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein solches Plus erwartet, nachdem schon bei der ersten Schätzung eine Zunahme von 4,9 Prozent ausgewiesen worden war.

Wie das US-Arbeitsministerium weiter berichtete, verringerten sich die Lohnstückkosten revidiert mit einer hochgerechneten Jahresrate von 1,9 Prozent. Vorläufig war ebenfalls eine Abnahme von 1,9 Prozent gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des vorläufigen Wertes erwartet.

