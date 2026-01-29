Der Finanzminister der USA, Scott Bessent, hat in einem Interview mit CNBC Gerüchte um eine Intervention im Dollar strikt verneint. Stattdessen wiederholte er die "Strong Dollar Policy" der USA. Was das für den Wechselkurs und für Anleger bedeutet. Scott Bessent hat am MIttwoch Spekulationen über eine mögliche Intervention der USA auf den Devisenmärkten, um den fallenden japanischen Yen zu stützen, strikt zurückgewiesen. Der US-Finanzminister sagte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE