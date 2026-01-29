Seit den Hochs von Anfang Dezember ist der Kurs der Apple-Aktie wieder deutlich zurückgelaufen - in der Spitze um etwas mehr als -15%. In dieser Woche zeichnet sich indes eine Erholung ab. Wie nachhaltig diese ist, wird vor allem von den Zahlen abhängen, die der Tech-Gigant am Abend nachbörslich präsentiert. So sollten sich Anleger nun verhalten. So sind die Erwartungen In den vergangenen Jahren galten die Zahlen des iPhone-Herstellers mit Hauptsitz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de