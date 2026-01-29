Cardano Kurs Prognose: Leios-Upgrade vor dem Start - Kann ADA die 10.000 TPS-Marke knacken?

Wir schreiben den 29. Januar 2026, und in der Cardano-Community liegt ein Knistern in der Luft, das man fast greifen kann. Während Kritiker oft lästern, dass Cardano-Entwickler eher wie gemütliche Akademiker als wie High-Speed-Coder agieren, bereitet das Netzwerk gerade einen Schlag vor, der die Konkurrenz alt aussehen lassen könnte. Das Zauberwort heißt Ouroboros Leios. Es ist nicht einfach nur ein technisches Update, sondern der Moment, in dem Cardano seine "wissenschaftliche Gründlichkeit" endlich in pure, rohe Geschwindigkeit übersetzen will. Die große Frage, die aktuell jeden Trader umtreibt: Reicht das aus, um die Cardano Kurs Prognose nachhaltig nach oben zu schrauben?

Ouroboros Leios: Der Quantensprung in der Skalierbarkeit

Vergessen Sie alles, was Sie bisher über langsame Transaktionen bei Cardano gehört haben. Das Ouroboros Leios Upgrade, dessen technischer Bauplan (CIP-0164) erst vor wenigen Wochen finalisiert wurde, ist das Herzstück der neuen Skalierungs-Offensive. Stellen Sie sich das aktuelle Netzwerk wie eine einspurige Landstraße vor - Leios macht daraus eine mehrspurige Autobahn mit Express-Spuren.

Durch ein cleveres System aus "Input Blocks" für die parallele Verarbeitung und "Ranking Blocks" für die Sicherheit entkoppelt Cardano die Aufnahme von Daten von der endgültigen Bestätigung. In Simulationen zeigt dieses System beeindruckende Ergebnisse. Während das Netzwerk bisher oft bei 10-20 Transaktionen pro Sekunde (TPS) feststeckte, peilt Leios im ersten Schritt realistische 1.000 bis 1.500 TPS an.

Die magische 10.000er Marke ist dabei kein Hirngespinst, sondern das theoretische Limit für voll optimierte Szenarien. Charles Hoskinson hat die Dringlichkeit dieses Upgrades im Januar 2026 erneut betont: Leios sei "geschäftskritisch", um Cardano im harten Wettbewerb mit Solana und Ethereum-Layer-2s als führende Infrastruktur für Unternehmen zu positionieren.

Marktanalyse: Warum Wale bei 0,35 USD zuschlagen

Schaut man sich die nackten Zahlen am Markt an, ergibt sich ein spannendes Bild. Während der ADA-Preis aktuell um die Marke von 0,36 USD pendelt und viele Kleinanleger (Retail) aus Ungeduld das Handtuch werfen, machen die "großen Fische" genau das Gegenteil. On-Chain-Daten von Ende Januar 2026 zeigen, dass Wallets mit Beständen zwischen 100.000 und 100 Millionen ADA massiv akkumulieren. Allein im letzten Monat wanderten über 450 Millionen ADA in die Hände von Whales - ein Investment von über 160 Millionen Dollar.

Cardano preis, 29. januar 2026 - Quelle: CoinMarketCap

Diese Profi-Investoren kaufen nicht blind. Sie setzen darauf, dass das Leios-Upgrade als fundamentaler Katalysator wirkt. Aktuell kämpft ADA mit einem zähen Widerstand bei 0,43 USD. Sollte das Upgrade im zweiten Quartal 2026 reibungslos live gehen, sehen Analysten den Weg für einen "Sprungbrett-Effekt" geebnet. Wenn institutionelles Geld erst einmal merkt, dass Cardano die Sicherheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit von High-Performance-Chains verbindet, könnte die aktuelle Seitwärtsphase schneller Geschichte sein, als viele Skeptiker glauben.

Bitcoin Hyper (HYPER): Die Brücke zwischen Gold und Speed

In diesem dynamischen Umfeld von Anfang 2026 gibt es noch einen weiteren Akteur, den man unbedingt auf dem Schirm haben sollte: Bitcoin Hyper (HYPER). Während Cardano seine Layer-1-Skalierung perfektioniert, löst HYPER das größte Problem der Krypto-Welt: Die Trägheit von Bitcoin. HYPER fungiert als eine Art Hochgeschwindigkeits-Schicht direkt auf der Bitcoin-Sicherheit und nutzt dabei die Technologie der Solana Virtual Machine (SVM).

Der Ausblick für HYPER ist extrem positiv. Das Projekt hat gerade die 30-Millionen-Dollar-Marke im Presale geknackt und wird als der "L2-Killer" gehandelt, der Bitcoin-Liquidität endlich alltagstauglich macht. Für Investoren ist das die perfekte Ergänzung. Wer auf die Stabilität von Bitcoin setzt, aber die Performance von modernen Netzwerken wie Cardano sucht, findet in HYPER die ideale Brücke. Mit Staking-Renditen, die aktuell bei fast 50 % liegen, zeigt HYPER, dass man Bitcoin-Sicherheit nicht mehr mit mangelnder Rendite erkaufen muss. Es ist der Turbo, der zeigt, dass 2026 das Jahr der technologischen Synergien ist.

Fazit: Kann ADA die Konkurrenz 2026 überholen?

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Karten werden gerade neu gemischt. Cardano ist mit Ouroboros Leios endlich dabei, das alte Vorurteil der Schwerfälligkeit abzulegen. Es geht nicht nur um nackte TPS-Zahlen, sondern um die Schaffung einer Plattform, die für echte institutionelle Anwendungen bereit ist. Die Kombination aus der neuen Midnight-Sidechain für Datenschutz und der massiven Skalierung durch Leios macht Cardano zu einem der spannendsten Projekte des Jahres.

Für Ihre Cardano Kurs Prognose bedeutet das: Geduld ist weiterhin gefragt, aber die On-Chain-Signale der Wale sind ein deutlicher Fingerzeig. Wenn das technologische Fundament erst einmal steht und Projekte wie Bitcoin Hyper zeigen, wie man Liquidität effizient nutzt, ist der Boden für einen nachhaltigen Aufwärtstrend bereitet. Cardano hat die Wissenschaft auf seiner Seite - jetzt muss es nur noch beweisen, dass es auch die nötige Geschwindigkeit auf die Straße bringt.