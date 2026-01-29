Am 29.01.1886 meldete der deutsche Ingenieur Carl Benz ein "Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb" zum Patent an. Diese Anmeldung, die unter der Nummer DRP 37435 eingetragen wurde, markiert rückblickend einen der bedeutendsten Wendepunkte der Technik- und Sozialgeschichte. Zwar existierten bereits zuvor dampfbetriebene Fahrzeuge und motorisierte Experimente, doch erst Benz' "Patent-Motorwagen Nummer 1" vereinte technische Zuverlässigkeit, praktische Anwendbarkeit und wirtschaftliches Potenzial in einem funktionierenden Gesamtsystem. Mit dieser Erfindung begann die Geschichte des modernen Automobils ...Den vollständigen Artikel lesen ...
