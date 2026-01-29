Mizuho Securities macht bei der Circle Internet Group eine Kehrtwende. Die Analysten trauen der Aktie nach einer Phase der Skepsis wieder deutlich mehr zu. Der entscheidende Grund für den neuen Optimismus ist der Erfolg der Prognoseplattform Polymarket.Bisher zeigten sich die Experten zurückhaltend, doch am Mittwoch hoben sie das Kursziel für das Papier von 70 auf 77 Dollar an. Gleichzeitig stufte Mizuho die Aktie auf "Neutral" hoch. Der Grund hinter dieser Entscheidung ist simpel: Auf Polymarket ...Den vollständigen Artikel lesen ...
