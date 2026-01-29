Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 05

Actien-Börse Nr. 05

www.bernecker.info

Nun beginnt ein interessantes Rennen: ANTA SPORTS als größte Sportartikel-Kette in China, gleichzeitig Hersteller, erwirbt zunächst das Paket der Familie Pinault zu einem guten Kurs von über 35 €. Eine Mehrheit wird nötig sein, um die Strategie von PUMA zu konkretisieren. Das geschieht entweder über ein Übernahmeangebot oder über Börsenkäufe.Eine Komplettübernahme zu 100 % würde deutlich teurer. Dafür liegen die Schätzungen um einen Marktwert von etwa 4 bis 4,5 Mrd. € für einen Umsatz von knapp 9 Mrd. € als Nr. 3 unter den westlichen Sportartikelmarken nach NIKE und ADIDAS. Vor fünf Jahren kostete PUMA noch 110 € in der Spitze. Daraus wurden 15 €. Wir richten uns auf eine sehr chinesische Strategie ein, solche Ziele schrittweise zu erreichen. ADIDAS wird davon nicht direkt berührt, aber indirekt ebenfalls. Diesem Kurs fehlen noch gut 160 € bis zu den alten Ausgangswerten von 310 €. Selbst NIKE gerät in die Schusslinie der Vergleiche als weltweit Größter.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Davos zeigt Wirkung- Was preisen die Märkte wirklich ein?- Der Finanzsektor liefert die Überraschung- Die interessanteste Wette heißt FLATEXDEGIRO- Schafft STRÖER das Comeback?- WACKER NEUSON: Die Übernahme ist geplatzt- Lebensmittelkonzerne auf dem PrüfstandIhre Bernecker Redaktion /